Il West Ham ha ufficializzato attraverso il proprio sito e i suoi canali social l'ingaggio dell'ex centrocampista dell'Arsenal Jack Wilshere, che ha firmato un contratto triennale col suo nuovo club. Il giocatore era rimasto svincolato lo scorso 30 giugno dopo un'esperienza di 17 anni tra le fila dei Gunners ed era stato accostato anche a Juventus e Milan. Wilshere partirà ora per la Svizzera, nella sede del ritiro pre-campionato di Bad Ragaz.





Our new midfielder has arrived... #WelcomeJack pic.twitter.com/kPd7hm4YxZ