Non sarà in Serie A il futuro (almeno per il momento) di Jean-Clair Todibo. Come riferisce Sky Sport, il difensore 1999 - in scadenza a fine stagione con il Tolosa - ha deciso di accettare la proposta del Barcellona. Il club catalano, a caccia di rinforzi in difesa dopo l'arrivo di Murillo dal Valencia, ha accelerato nelle ultime ore, superando la concorrenza di Juventus e Napoli.