Dopo il passaggio ufficiale dial Barcellona, il giocatore francese ha voluto commentare attraverso i propri social il suo momento speciale. "Sono molto felice di aver firmato con il Barcellona a partire da Luglio 2019. E' più di un club e vi approdo con fiducia. Sarà una nuova tappa in quest'inizio della mia carriera e farò di tutto affinché possa realizzare grandi cose. In questo momento son un giocatore del Tolosa e sono disponibile ad aiutare i miei compagni per tutto il tempo che mi resta in questo club. Il Tef mi ha permesso di crescere e scoprire la Ligue1 e sempre lo ringrazierò".