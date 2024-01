Niente Juve, UFFICIALE: Chiellini resta al Los Angeles FC, il nuovo ruolo

Niente ritorno alla Juve per Giorgio Chiellini. L'ex difensore bianconero resta negli Stati Uniti e non rientra a Torino, come confermato dal sito ufficiale del Los Angeles FC:



"Il leggendario difensore ed ex giocatore della LAFC Giorgio Chiellini rimarrà alla LAFC come allenatore per lo sviluppo dei giocatori, come annunciato oggi dal club. Chiellini, che ha giocato con la LAFC per due stagioni dal 2022 al 2023, ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico a dicembre.



Nel suo nuovo ruolo, Chiellini lavorerà con l'allenatore della LAFC Steve Cherundolo e lo staff tecnico per assistere nello sviluppo dei giocatori della prima squadra.



"Siamo stati grati di avere Giorgio che ha giocato gli ultimi 18 mesi della sua carriera da giocatore con la LAFC", ha detto il co-presidente e direttore generale della LAFC John Thorrington. "Durante quel periodo ha dimostrato in diversi modi quanto sia una risorsa per la LAFC e siamo entusiasti di aggiungere una mente calcistica davvero brillante, un leader incredibile e una persona ancora migliore al nostro staff per la prossima stagione".



Chiellini ha concluso la sua straordinaria carriera da giocatore, durata 22 anni, a dicembre, dopo aver contribuito a guidare la LAFC alla finale della Coppa MLS. Si ritirò come uno dei difensori più decorati e rispettati che lo sport abbia mai visto.



Chiellini, 39 anni, è arrivato alla LAFC il 13 giugno 2022, dopo un'illustre carriera con la Juventus FC, squadra di Serie A, dove ha trascorso quasi 18 anni alla guida del Club in una corsa senza precedenti che includeva nove titoli di Serie A consecutivi dal 2011 al 2020. Tre volte Difensore dell'anno in Serie A, Chiellini è stato nominato Squadra dell'anno del campionato italiano per cinque volte consecutive dal 2012 al 2018, oltre a vincere cinque Coppe Italia e cinque Supercoppe italiane.



Durante la sua permanenza a Los Angeles, Chiellini ha collezionato 45 presenze (38 presenze) in tutte le competizioni, comprese sette presenze nei playoff della Coppa MLS e tre presenze nella Coppa delle Leghe 2023 e nella Concacaf Champions League 2023.



Chiellini ha contribuito a portare i Black & Gold al Supporters' Shield 2022, due titoli della Western Conference (2022 e 2023), la MLS Cup 2022 e due secondi classificati nella Concacaf Champions League 2023, nella Campeones Cup 2023 e nella MLS Cup 2023. .



Sotto la guida di Chiellini, la LAFC ha dimostrato di essere una fortezza in difesa, registrando 18 shutout in tutte le competizioni, incluse tre reti inviolate nei playoff della MLS Cup 2023 e contribuendo a sette vittorie consecutive nei playoff della MLS Cup tra il 2022 e il 2023.



Chiellini ha giocato 117 volte per l'Italia, contribuendo a guidare gli Azzurri al Campionato Europeo 2020 dove è stato riconosciuto come il Difensore del Torneo. Chiellini è apparso con l'Italia nella Coppa del Mondo FIFA 2010 e 2014 e ha registrato un totale di otto gol e quattro assist durante la sua permanenza in Nazionale.



Chiellini ha iniziato la sua carriera nel club locale, l'AS Livorno, all'età di sei anni, facendosi strada nelle giovanili del Livorno e nelle squadre nazionali giovanili. Ha esordito professionalmente a 16 anni nel 2001 e ha collezionato 62 presenze complessive con il Livorno prima di passare all'ACF Fiorentina nel 2004, facendo il suo debutto in Serie A il 12 settembre 2004. Chiellini ha giocato una stagione con la Fiorentina prima di trasferirsi alla Juventus dove avrebbe giocato. per fare la storia."