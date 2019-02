Era nell'aria da tempo, ora è arrivata anche l'ufficialità: Jordi Alba ha rinnovato il proprio contratto con il Barcellona. Come comunicato dal club catalano, infatti, il laterale mancino ha firmato per 5 anni, con una clausola rescissoria monstre: 500 milioni di euro. 17 titoli in sette stagioni, ha giocato 282 partite in blaugrana, realizzando 14 gol: la storia continua. Con buona pace della Juventus,..



Sì, perché la Juventus lo ha cercato, ci ha provato, vista la scadenza di contratto prossima, 2020. Niente da fare, Jordi Alba ha apprezzato le avances ma ha preferito continuare con il Barcellona. Firmando, a un mese dai 30 anni, il contratto che lo legherà fino alla fine della carriera ai blaugrana.