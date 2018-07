ÚLTIMA HORA - Oriol Busquets renova amb el Barça fins el 2021, ampliable a dos anys més. Tots els detalls aquí https://t.co/8cYTssh1FZ#OriolBusquetsRenovat #BarçaB #MadeinLaMasia pic.twitter.com/qiXR0wc7xJ — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) 4 luglio 2018

. Come riporta il sito ufficiale delinfatti, il talento della Masia ha siglato un- Ecco il comunicato ufficiale: "FC Barcelona e Oriol Busquets hanno raggiunto un accordo per rinnovare il loro contratto, espandendo il legame con il club alle prossime tre stagioni. Oriol Busquets avrà una clausola di 200 milioni di euro. Oriol Busquets, 19 anni, è arrivato all'FC Barcelona nel 2007 all'età di 8 anni, quando era ancora un ragazzo, dalla scuola di calcio di Sant Feliu. Il suo ruolo nelle diverse squadre nel calcio di Barcellona è sempre stato fondamentale, fino al 29 aprile 2017, quando ancora in età giovanile, ha debuttato nel Barça B grazie a Gerard López, in una partita al Miniestadi contro El Prat de la Segunda División B, in sostituzione di Alberto Perea.Recupera da un infortunioAlcuni mesi dopo, il 19 agosto 2017, Oriol Busquets, internazionale in tutte le categorie inferiori della nazionale spagnola, ha debuttato nella Seconda Divisione A con il Barça B nel campo di Valladolid. Anche se il suo debutto più atteso, con la prima squadra, è stato il 29 novembre 2017 nella Copa del Rey contro la Murcia. In questa stagione, con il Barça B, ha disputato un totale di 22 partite. Attualmente è recuperato da un intervento a causa della scomposizione interna del menisco interno del ginocchio sinistro avvenuta lo scorso febbraio."