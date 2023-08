Il primo tassello del domino dei centrocampisti si sta per muovere e, a cascata, influenzerà altre due lunghe trattative di questo calciomercato. È arrivata infatti la prima offerta del Fenerbahce al Manchester United per Fred: 15 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza del Fulham.



ADDIO PREMIER - I londinesi erano stati i primi a muoversi per il brasiliano, uno di quelli più in alto nella lista dei partenti di ten Hag ma i turchi hanno messo sul piatto l’offerta giusta, quella che lo United chiedeva. Secondo Fabrizio Romano, la palla passa ora al giocatore che sta valutando il suo futuro prossimo per scegliere il club giusto per ripartire e tornare protagonista. Accostato in passato anche a Lazio e Roma, Fred potrebbe dire addio alla Premier dopo oltre 200 presenze.



IL MILAN RESPIRA - Il Fenerbahce è a lungo alla ricerca di un centrocampista di livello. Rafforzati davanti e dietro, i turchi avevano approcciato Krunic del Milan, mandando avanti l’amico e connazionale Dzeko. L’ex bomber dell’Inter ha provato a convincerlo ma, dopo aver trovato l'accordo con l'entourage del centrocampista – era pronto un contratto di quattro anni a tre milioni e mezzo per lui – il club di Istanbul non ha matchato le richieste dei rossoneri. Offerta di 4 milioni di euro, richiesta di 12. Troppa la distanza ma il Milan ha annusato il pericolo. Secondo La Gazzetta dello Sport, si starebbe pensando a un rinnovo del contratto con ritocco dello stipendio, che dovrebbe essere raddoppiato, da 1,2 milioni a 2,5 milioni di euro netti.



LA VIOLA TREMA - Se l’affare Fred dovesse andare a dama, il Manchester United non avrebbe dubbi su chi puntare per sostituirlo: Sofyan Amrabat. Il marocchino è stato accostato da mesi a tante squadre. Dal Barcellona al Psg, dall’Atletico Madrid alla Juve, ma sono i Red Devils quelli più convinti sul mediano. Il giocatore della Fiorentina avrebbe già detto sì all’eventualità di ritrovare ten Hag, suo vecchio allenatore, e aspetta solo che gli inglesi facciano la loro mossa. I viola chiedono 25/30 milioni. Una volta messo fieno in cascina e soldi in cassa, gli inglesi scatterebbero dalla pole position per Amrabat alle ultime curve di questo mercato.