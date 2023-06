Milan e Roma hanno provato a portarlo in Italia, il Galatasaray in Turchia, ma il futuro di Youri Tielemans sarà ancora in Premier League. Il centrocampista belga, in scadenza di contratto con il Leicester - retrocesso in seconda divisione - ha raggiunto l'accordo con l'Aston Villa: a riferirlo è The Athletic, che svela come il classe '97 stia sostenendo le visite mediche con il club di Birmingham.



Tielemans diventa quindi il primo rinforzo dell'Aston Villa, un regalo in vista di una stagione che vedrà la squadra allenata da Unai Emery impegnata anche in Europa League. La Roma aveva messo da tempo gli occhi sul belga per un possibile doppio colpo a zero a centrocampo dopo Aouar, il Milan invece aveva avviato i contatti con l'entourage dell'ormai ex Leicester nelle ultime ore, mentre il Galatasaray aveva messo sul piatto un quadriennale da 4 milioni di euro a stagione. Nulla da fare per i tre club, a spuntarla sono i Villans che presto presenteranno il loro nuovo colpo.