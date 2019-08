Accostato al Milan, viste le ottime prestazioni messe in mostra agli ordini di Giampaolo, Dennis Praet è prossimo a diventare un nuovo giocatore del Leicester. Il centrocampista belga sta sostenendo le visite mediche con il club inglese, che per strapparlo alla Samp ha sborsato 21 milioni di euro. Nel Lancashire ritroverà Youri Tielemans, con il quale ha un passato comune all'Anderlecht.