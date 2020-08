I rumors di mercato attorno al suo futuro non si sono mai fermati, ma sebbene ci sia stato un timido interesse di Milan e Juventus, il futuro di Gianluca Scamacca sarà sì in un campionato di prima categoria, ma non in Serie A.



La punta classe '99 di proprietà del Sassuolo è infatti a un passo dall'approdo allo Sporting Braga, club portoghese che parteciperà all'Europa League nella prossima stagione. L'operazione, secondo Sky Sport, è impostata sulla base di 25 milioni di euro fra prestito oneroso e diritto di riscatto