La notizia era ormai nell'aria da tempo e si aspettava solamente l'ufficialità, che adesso è arrivata:. Di seguito il comunicato rilasciato dai Gunners:"Siamo lieti di annunciare che Andrea Berta si unirà al club nel ruolo di Direttore Sportivo.Andrea è una figura di grande prestigio nel mondo del calcio e porta con sé un enorme bagaglio di conoscenze ed esperienza.Ha ricoperto ruoli tecnici in diversi club italiani, tra cui Carpenedolo, Parma e Genoa, e più recentemente ha lavorato per l'Atlético Madrid.

We are delighted to announce that Andrea Berta is joining the club as Sporting Director.

Full details below — Arsenal (@Arsenal) March 30, 2025

Andrea ha trascorso quasi 12 anni con l'Atlético e ha avuto un ruolo fondamentale nella costruzione delle squadre che hanno vinto la Liga nelle stagioni 2013/14 e 2020/21, oltre all'Europa League nel 2018. Durante il suo periodo nel club spagnolo, la squadra ha anche conquistato la Copa del Rey, la Supercoppa UEFA e la Supercopa de España, oltre a raggiungere due finali di Champions League".- Ricordiamo che nelle scorse settimane, ancora in cerca di un direttore sportivo. La dirigenza del club di via Aldo Rossi, però, si era mossa troppo tardi per l'ex Atletico Madrid, che aveva già un. Per dovere di cronaca, adesso i rossoneri sono a un passo da chiudere il colpo Paratici.