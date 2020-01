. La conferma arriva direttamente da, tecnico della Dinamo Zagabria, ormai ex squadra del talento spagnolo. In un'intervista al portale croato 24sata.hr, Bjelica ha dichiarato: ". Dovremo fare a meno di lui, gli auguriamo il meglio. Ha salutato i ragazzi, ha cercato di dire qualcosa ma non ci è riuscito, è stato difficile. Il Lipsia è un club ai vertici della Bundesliga, stanno crescendo anno dopo anno e giocano la Champions League".Decisivo, dunque, il summit odierno all'ora di pranzo . Intesa trovata tra i club, con Nagelsmann che ha insistito per avere il trequartista spagnolo, desideroso di trovare spazio in un palcoscenico importante in vista di Euro2020.