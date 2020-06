Una mini-telenovela che sembra arrivata a una conclusione. Tanguy Kouassi è vicino al Bayern Monaco: secondo quanto appreso da calciomercato.com da fonti vicine al club bavarese, i tedeschi avrebbero chiuso nelle scorse ore per il giovane gioiello di casa PSG. Battuta la folta concorrenza di Milan, Lipsia, Borussia Dortmund e Real Madrid.



NIENTE MILAN - Il centrale classe 2002 aveva cambiato più volte idea sul futuro: dagli ammiccamenti al Milan all'apertura al rinnovo coi francesi. Ora, la svolta definitiva. Con un vero blitz, infatti, il Bayern Monaco ha praticamente chiuso il colpo per il giovane che Leonardo non è riuscito a convincere a restare all'ombra della Tour Eiffel. Per Kouassi, in Germania, pronto un contratto quinquennale che dovrebbe essere firmato già nei prossimi giorni. Sfuma, dunque, uno degli obiettivi di Ralf Rangnick: il Milan era pronto a mettere sul piatto un contratto di cinque anni da un milione a stagione.