Ilci aveva pensato forte di un contratto in scadenza 30 giugno 2023 e una proposta degli agenti che lo stavano spingendo a valutare piste alternative a quella di una permanenza in Olanda.non se l'è però sentita di rompere conche, invece, ha marcato stretto il talento serbo cercando in ogni modo di blindarlo e di trattenerlo alla Johan Cruijff Arena. Un pressing che ha convinto il giocatore e che oggi si è concretizzato nel rinnovo ufficiale del suo contratto con la nuova scadenza allungata di un anno fino al 30 giugno 2024.Il dsha confermato: "Non è un segrego che Dusan giochi un ruolo fondamentale per la squadra. Sia in campo che fuori è un vero leader. Per questo è fantastico poterlo tenere all'Ajax ancora così a lungo. Dusan sta molto bene e sarà un valore aggiunto per l'Ajax nei prossimi anni".