Ora è ufficiale, Florentino è un nuovo giocatore del Monaco. Tramite un comunicato, il club monegasco ha annunciato l'arrivo del centrocampista portoghese proveniente dal Benfica. Il classe 1999 arriva in prestito e - come specificato dalle Aquile - "l'accordo non prevede clausola di opzione di acquisto". Su di lui c'è stato a lungo l'interessamento del Milan.



LE PAROLE - "Sono felice di essere al Monaco e di fare la mia prima esperienza all'estero" ha dichiarato Florentino. "Questa nuova tappa rappresenta per me una grande opportunità per scoprire un nuovo orizzonte calcistico in uno dei cinque maggiori campionati europei, ma anche e soprattutto per continuare i miei progressi all'interno di un club con grandi ambizioni".