Niente Serie A e niente Milan per Lois Openda. L'attaccante belga del Lens è ufficialmente un nuovo giocatore del Lipsia, che negli scorsi minuti ha annunciato di aver trovato un accordo con il club francese per l'acquisto del giocatore, per una cifra che supera i 40 milioni di euro: ventitre anni, firma un nuovo contratto fino al 2028 e vestirà la maglia numero 17.