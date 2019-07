Mancava solamente l'annuncio ufficiale: Jean-Michel Seri è un nuovo giocatore del Galatasaray. Il club turco ha confermato mediante una nota ufficiale il suo arrivo in prestito oneroso con diritto di riscatto: 1,5 milioni di euro al Fulham per questa stagione ed eventualmente altri 18 per averlo poi a titolo definitivo. Al centrocampista sarà corrisposto un ingaggio di 2,8 milioni di euro: niente Milan dunque, al quale era stato accostato.