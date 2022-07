Nelle ultime settimane, lo svincolato di lusso Luis Suarez era stato collegato prima alla Juve, poi al Milan e infine al Monza, ma l'ormai ex-Atletico Madrid ha già preso la sua decisione e con un messaggio pubblicato sui suoi canali social ha confermato di aver trovato l'accordo con il Nacional Montevideo.



"L'affetto che io e la mia famiglia abbiamo ricevuto ci ha toccato il cuore, per questo era impossibile dire di no a questa opportunità. Spero che i dettagli vengano sistemati presto per raggiungere l'accordo definitivo".