Non sarà al Napoli il futuro di Benjamin Pavard. Il difensore dello Stoccarda, campione del mondo con la Francia e tra le rivelazioni di Russia 2018, proseguirà infatti la sua carriera in Bundesliga e, più in particolare, nel Bayern Monaco. A darne l'annuncio è stato Hasan Salihamidzic, ex centrocampista della Juventus e oggi direttore sportivo dei bavaresi, in conferenza stampa: "Posso confermare che Pavard si unirà a noi dal primo luglio, ha firmato un contratto quinquennale".



NAPOLI SFUMATO - .Il Napoli aveva pensato al francese per la prossima estate, quando proverà a ringiovanire la difesa. Pavard era stato individuato come il rinforzo ideale, vista anche la capacità di giocare sia come centrale che come terzino, ma ora il ds azzurro, Cristiano Giuntoli, dovrà guardare altrove.