Colpo per il futuro in casa Genoa, che è riuscito ad aggiudicarsi il portierino Rok Vodisek, classe 1998 dell'Olimpia Lubiana, il cui contratto con il club sloveno scadrà il prossimo giugno. Il calciatore, che in passato era stato seguito anche da Napoli, Sassuolo e Sampdoria(leggi qui), ha scelto i rossoblu come prossima tappa della sua carriera: martedì il calciatore sosterrà le visite mediche con il Grifone, poi l'inizio di una nuova esperienza. A riportarlo è Sky Sport.