La spedizione italiana per le Olimpiadi di Tokyo perde un altro suo atleta di punta: a 7 giorni dalla prima storica finale sull'erba di Wimbledon, Matteo Berrettini è costretto a dare forfait, vittima di un problema muscolare che lo terrà lontano dai campi per le prossime due settimane.



Una disdetta per il tennista romano, la cui assenza va ad aggiungersi a quella già annunciata di Jannik Sinner e che riduce a 6 il contingente azzurro per provare a portare a casa una medaglia. Al maschile, il compito spetterà dunque a Fognini, Musetti e Sonego, mentre tra le ragazze le qualificate sono Errani, Paolini e Giorgi. Col ko di Berrettini, che a questo punto potrà concentrarsi sulla preparazione per lo US Open, ultimo Slam della stagione, il contingente italiano per Tokyo 2020 scende a 384 atleti.