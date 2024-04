Niente paura del derby-scudetto: il Milan sta troppo bene per rallentare

"È ancora presto per parlare dici sono delle partite prima, ma noi le vogliamo vincere tutte, quindi".Sono parole del capitano delDavidea Radio Serie A, risalenti al periodo di sosta di fine marzo. Quasi a scacciare quella che è, quella di(e in casa, perché formalmente il 22 aprile sarà Milan-Inter e lo stadio sarà in prevalenza rossonero)Le possibilità che si arrivi al derby di ritorno con il match-point tra i piedi dell'Inter si fanno sempre più numerose. Ricapitoliamo innanzitutto cosa serve perché ciò accada.

Attualmente i punti di distacco fra l'capolista e il Milan secondo in classifica sono 11, ma con una gara in meno per gli uomini di Simone Inzaghi, che giocheranno lunedì sera sul campo dell'. La giornata 32, la prossima, quella precedente il derby, vededa disputare domenica 14 aprile, rispettivamente alle 15 e alle 20:45.E la stessa situazione, chiaramente, si avrebbe anche in caso di altri risultati speculari, come ad esempio due pareggi in Sassuolo-Milan e Inter-Cagliari.Il Milan potrebbe anche decidere, forte del +9 sulla Juventus che nel posticipo domenicale ospita la Fiorentina, di. Per più motivi. Il primo è che i bianconeri sono in difficoltà rispetto alla prima parte di campionato, mae di conseguenza la partecipazione alla final four della prossima Supercoppa italiana a gennaio 2025, con tutti i guadagni che ne deriverebbero. il secondo è che Pioli e i suoi sono in corsa in Europa League, e. Si sa, vincere aiuta a vincere.. Lo scudetto sarà alzato al cielo da Lautaro Martinez al 99,9%, ma in questo momentoe il divario attuale tra le due squadre non è rispecchiato né dal 5-1 dell'andata, né dal distacco in classifica, meritato invece per la maggiore continuità durante tutta la stagione. Se Calabria avrà avuto ragione o meno, sostenendo che "non succederà", dipenderà solo da lui e i suoi compagni.