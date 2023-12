Arriva una decisione fondamentale per il mercato inglese. Come riportato da The Athletic,. Da quest’oggi, infatti, Il limite sarà imposto a 5 anni massimo per l'ammortizzazione, mentre i contratti potranno continuare ad essere più lunghi.contratti già firmati e porta la Premier League in linea con il regolamento imposto dalla UEFA. La decisione è stata presa dai club, durante l'assemblea degli azionisti di martedì.Lo scorso giugno, ricordiamo, l, i trasferimenti degli agenti al 70% dei ricavi del club, una regola che sarà implementata gradualmente, prima al 90% nel 2023-2024, all'80% nel 2024-2025 e al 70% nel 2025-2026 e in seguito. Il nuovo regolamento della Premier si adatta alla UEFA, ponendo, inoltre, un tetto massimo di perdite pari a 122 milioni di euro, lungo un periodo di 3 anni per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario.Come sottolineato, quindi,. La regola, quindi, permetteva alle società di ingaggiare giocatori con contratti lunghi e potenzialmente di distribuire l'impatto della spesa per i trasferimenti su un periodo più lungo, per aiutarli ad adempiere ai loro obblighi finanziari.Per lungo tempo,(Mykhailo Mudryk, ad esempio, ha firmato un contratto di otto anni e mezzo - il più lungo nella storia della Premier League - con il Chelsea dopo il suo trasferimento dallo Shakhtar Donetsk a gennaio per 70 milioni di euro o anche Enzo Fernandez ha firmato un accordo fino al 2031, dopo il suo arrivo dal Benfica a gennaio per 123 milioni di euro).