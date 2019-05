Matthijs de Ligt dice no a Liverpool e Manchester United. Secondo quanto riporta Sky Sports Uk, il centrale olandese non è convinto di voler giocare in Inghilterra e per questo ha rifiutato le offerte dei Reds e dei Red Devils. Resta in corsa la Juventus anche se ad oggi il Barcellona guarda tutti dall'alto in basso. L'accordo con l'Ajax è praticamente raggiunto sulla base di 75 milioni di euro ma ancora manca l'ok del calciatore e del suo agente Mino Raiola che non sta rendendo semplice la vita del club catalano che ormai da mesi tratta il trasferimento di De Ligt in Catalogna.