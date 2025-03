Ci ha provato, e dall'inizio alla fine, dalla Germania al centro di Torino.E che alla fine, volenti o nolenti, consciamente o inconsciamente, l'hanno tradito. L'attacco nell'ultima conferenza stampa è stato senza mezze misure: cosa voleva ottenere, a quel punto, l'allenatore italobrasiliano? Una reazione. Forse anche dalla società. Che l'ha subito difeso, davanti al gruppo e davanti alle telecamere.Gli è bastato questo, alla fine. Niente di più. Non è andato oltre. Anzi: la stessa spaccatura che ha causato con delle parole forti è stata poi il primo pensiero dell'indomani di Motta. Ha provato a ricucire lì dove aveva lui stesso strappato.Ha prevalso, insomma, una linea morbida. Ed era già successo.Nonostante i momenti di difficoltà, che pure sono stati numerosi, la Juventus non si è mai ritrovata seriamente in ritiro. Né ha cambiato i piani in corsa. I giorni di riposo sono sempre stati rispettati, e da parte del tecnico non c'è mai stata qualsiasi forma di punizione per quanto riscontrato in campo.Tranne l'approccio di Motta. Il quale, pur riconoscendo la diversità e dunque la complessità del periodo attraversato, non ha messo in discussione i suoi metodi e ha proseguito con lo stesso stile.A prescindere dalle crepe, non si può dire che Thiago non ci abbia provato, che non abbia fatto di tutto per rendere questa squadra totalmente sua, negli uomini e nelle idee. Lo strappo a gennaio con Danilo, baluardo della vecchia guardia, è emblematico.Le cene e i lunghi momenti trascorsi insieme non hanno mai piegato in suo favore il sentimento generale, sfociato in quella confessione anonima ripresa dal Corriere della Sera.Tutte le scelte hanno avuto inevitabilmente un peso all'interno della Juve. Dal leader e capitano degli ultimi anni salutato in malo modo, fino ai tanti amici finiti al campo 2 della Continassa ed epurati da un progetto che avrebbe dovuto portare calma dal caos, risorse dagli isterismi. E invece.Una sconfitta su più fronti e specialmente nel legame tecnico-squadra.