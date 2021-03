Niente Olimpico. Dopo dodici anni, la finale di Coppa Italia non si disputerà a Roma. Il 19 maggio, infatti, saranno i riflettori del Mapei Stadium di Reggio Emilia a illuminare la sfida tra Juve e Atalanta: in palio c'è il trofeo nazionale. Come riporta Repubblica, la Lega Serie A non si è fatta sfuggire l'offerta della Regione Emilia-Romagna, che sul piatto ha messo poco meno di un milione di euro. Non briciole, in un periodo dove le entrate si sono drasticamente ridotte.



NO A MILANO - L'ufficialità non c'è ancora, il sì definitivo spetta al Consiglio di Lega, ma la decisione è presa. Entrambe le società, infatti, erano contrarie a giocare a Milano, mentre l'Europeo - unito al recupero di Lazio-Torino - complicava l'opzione Roma. Per il Mapei Stadium, dunque, si tratta di un bis: dopo la Supercoppa Italia di gennaio, vinta dalla Juve sul Napoli, ora anche la finale di Coppa.