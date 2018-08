CONTRACT EXTENSION @leonbailey has extended his contract with us until 2023! pic.twitter.com/RiUAvKjnQF — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 19 agosto 2018

Per tutta l'estateè stato corteggiatissimo dallache con il lavoro del direttore sportivo Monchi ha provato a convincere ila lasciarlo partire.era stato individuato come profilo ideale per rinforzare l'attacco e soddisfare le richieste di Eusebio Di Francesco che aveva chiesto alla società un'alternativa mancina a Under per la fascia.Nulla di tutto ciò è andato in porto perchè al triplice fischio del mercato italiano la Roma non è riuscita ad affondare il colpo e ora, per la stellina giamaicana è arrivata anche la certezza della permanenza a lungo con il club delle Asprine.