Squalifica confermata: Carlo Ancelotti guarderà Roma-Napoli dalla tribuna. Nulla da fare per il tecnico dei partenopei che, come conferma Radio Kiss Kiss, nella mattinata di oggi si era recato alla ​Corte Sportiva d’Appello Nazionale per fare sentire le sue ragioni in seguito alla squalifica comminata nella giornata di giovedì dal giudice sportivo.

In un'udienza durata 20 minuti, Ancelotti ha provato a raccontare la sua versione dei fatti in merito all'episodio di mercoledì sera che, nel corso di Napoli-Atalanta, ha portato alla sua espulsione per mano dell'arbitro Giacomelli. Il tecnico era intervenuto per placare le ire dei suoi calciatori in seguito alla mancata assegnazione di un calcio di rigore per il contrasto tra ​Llorente e Kjaer nel cuore dell'area atalantina.

Non sono dunque bastate le parole di Ancelotti per ribaltare la decisione del giudice sportivo: il ricorso presentato ieri dal Napoli è stato respinto.Sulla panchina degli azzurri all'Olimpico siederà quindi il figlio, Davide.