La Roma ci ha provato per Memphis Depay, ma l'affondo giallorosso non è andato a buon fine e ora per l'attaccante in uscita dal Barcellona c'è una nuova pretendente. Si tratta secondo la stampa spagnola dell'Atletico Madrid che, liberato spazio in attacco con l'addio di Joao Felix in direzione Chelsea, è ora alla ricerca di una punta da inserire in rosa.