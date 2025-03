Niente San Siro, la finale di Champions 2027 sarà al Metropolitano

AFP via Getty Images

. A confermare la sede dell’ultima edizione del primo ciclo della competizione con il nuovo format, è stato il presidente della Federcalcio spagnola,. Queste le parole rilasciate a margine di una visita effettuata a La Cartuja, stadio di Siviglia:- "Quest’anno la Spagna ospiterà la finale di Europa League al San Mamés,e perché non chiedere, con il nostro supporto, che Siviglia possa accogliere in questo stadio una delle prossime finali europee? Sono stato due o tre volte con Ceferin e gli chiederemo la possibilità che Siviglia possa ospitare una di queste finali, poiché abbiamo lo stadio, la città e un’infrastruttura alberghiera fantastica per accogliere eventi di questa portata".

. Una scelta dettata dalle incertezze relative alla realizzazione del nuovo stadio di Milan e Inter. Il Comune di Milano non aveva, infatti, potuto garantire che lo stadio San Siro e le aree circostanti non sarebbero state interessate da lavori di ristrutturazione nel periodo della finale in questione. Il Metropolitano era, quindi, in competizione con lo Stadio Olimpico di Baku, ma alla fine ha avuto la meglio la casa dell'Atletico Madrid.