Incubo scongiurato: dopo 7 mesi di stop, la Serie C è pronta a tornare in campo. Dopo lo stop di febbraio, l'interruzione per il Covid e l'estate, la Lega Pro riprende le attività. A lungo la ripartenza è parsa in dubbio a causa dello sciopero minacciato dall'AIC contro la scelta delle liste a 22 voluta dal presidente Ghirelli. Decisiva la mediazione del presidente FIGC Gabriele Gravina: le liste passano a 24 più l'introduzione di un 2001. Accordo trovato nella mattinata di oggi: domani si parte con Lecco-Giana Erminio, Vis Pesaro-Legnago e Cavese-Vibonese.



IL COMUNICATO - "​L'Associazione Italiana Calciatori, in considerazione dell’evoluzione delle trattative con la Lega Italiana Calcio Professionistico relativamente al noto problema delle liste dei calciatori professionisti utilizzabili, revoca lo sciopero indetto per la prima giornata di campionato, pur mantenendo lo stato di agitazione già in precedenza proclamato, in attesa dell’Assemblea delle Società di Lega Pro".