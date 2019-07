Niente da fare per il Palermo. La Covisoc, chiamata a giudicare la validità dei documenti presentati dal club rosanero per iscriversi al prossimo campionato di Serie B, ha espresso un parere negativo, escludendo la società del patron Tuttolomondo per “l'assenza dei criteri economico-finanziari previsti per l'ottenimento della licenza nazionale ai fini dell'ammissione al campionato di serie B 2019/20". Nello specifico, la Covisoc ha ravvisato l'assenza della fideiussione necessaria per l'ammissione al torneo, quella che la compagnia bulgara Lev Insurance Company risulta non aver mai emesso, e il mancato pagamento degli stipendi ai calciatori e dei debiti sportivi nei confronti di Lega di B e Figc fra cui la sanzione da 500 mila euro comminata per illecito amministrativo.



IL VENEZIA SPERA - Il Palermo ha già preannunciato che presenterà ricorso entro la data limite di lunedì 8 luglio, pagando una tassa di 15.000 euro, ma le speranza di una riammissione sono ormai ridotte al lumicino. Di questa situazione beneficerebbe il Venezia, che oggi ha formalmente presentato la richiesta di essere ripescato in B e che ha buone possibilità di vedere accolta la propria istanza.