Walter Mazzarri potrà guidare il suo Torino dalla panchina nel derby di sabato sera contro la Juventus. L'allenatore granata era stato allontanato dal campo dall'arbitro Daniele Orsato nei minuti finali della partita contro il Milan, ma il Giudice sportivo ha deciso di non squalificare il tecnico.



Per Mazzarri è arrivata solamente un'ammonizione con diffida "per avere, al 44° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato una decisione arbitrale", si legge nel comunicato del Giudice sportivo.