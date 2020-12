Quel che conta del giorno: i fatti salienti di oggi, calcio a parte.Non ci sarà qui e oggi una nuova tassa su case, conti correnti, risparmi investiti (patrimoni appunto). Ma il parlarne anche a vanvera (sarebbe autolesionista in fase di contrazione economica) indica che una certa qual cattiva coscienza c'è. Non quella relativa alla metà buona dei contribuenti che paga di tasse qualche decina di euro al mese, legalmente. E neanche quella relativa agli evasori-elusori che son tanti da fare 120/140 miliardi. La cattiva coscienza è nella percezione non nitida ma incombente che i debiti che lo Stato sta facendo per sussidi, redditi, ristori, bonus non siano carte di nulla. La percezione che qualcuno dovrà pagarli i debiti. Non saremo toccati qui e ora nel patrimonio, lavoriamo concordi e uniti per colpire il patrimonio di figli e nipoti. E' questa la cattiva coscienza.Gratta gratta l'anti-gay infervorato, gratta gratta il difensore strenuo della famiglia tradizionale e trovi...Trovato a Bruxelles un deputato europeo ungherese insieme a 25 altri ometti e omoni che facevano...e pure senza mascherina. Gratta gratta, succede spesso che chi grida ai sacri valori violati sia la gallina che ha fatto l'uovo.Dicono sia per salvare l'ambiente e curare coscienza e scrupoli degli animalisti. Hanno cominciato a fabbricare in laboratorio e non in allevamento carne animale. A Singapore permesso di venderla, curiosità massima, voglia di assaggiarla molta di meno.Un cadavere gettato tra le gambe di Biden. Israele fa fuori scienziato nucleare iraniano, Iran risponde, corre sangue e almeno per un po' l'idea di riprendere il negoziato Washington-Teheran diventa impraticabile. Israele fa fuori scienziato iraniano, succede, che vuoi farci...Fosse accaduto il contrario, stesso rassegnato realismo?Stazione sempre lì, 13 mila morti di novembre non gli bastano e ancora ogni 100 tamponi, 12/13 contagi. Maleducato non rispetta il Natale. Insolente e livoroso. Deve essersi offeso quando in estate gli è stato gridato: hai stufato! E infuriato quando lo abbiamo dato per morto. Ovviamente stasera Dpcm: Natale senza viaggi e vacanze e la sera a letto presto.