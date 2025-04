Niente Venezia, Ben Yedder va in Iran

14 minuti fa



Wissam Ben Yedder al Sepahan FC. L’attaccante francese, ex Siviglia, Monaco e Tolosa, si è accordato con il club iraniano che lo ha annunciato ufficialmente come suo nuovo giocatore. Il bomber era stato accostato al Venezia durante la sessione invernale e aveva anche seguito da vicino una gara della squadra di Di Francesco che poi si era indirizzata altrove.



L'attaccante è a Isfahan dove ha sostenuto le visite mediche e dove firmerà il contratto. Il club aveva avuto problemi burocratici durante l'ultima sessione di mercato e, dopo aver fatto ricorso contro la decisione della Fifa, ha avuto a disposizione un altro slot per acquistare nuovi calciatori. Il club ha ottenuto l’International Transfer Certificate (ITC) per il nuovo attaccante, documento che gli permette ora di scendere in campo già dalla prossima partita. Al club iraniano, Ben Yedder ritrova il suo vecchio compagno di nazionale, Steven N’Zonzi.