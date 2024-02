Nigeria-Angola: le probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

In Coppa d'Africa, è tempo di quarti di finale. Oggi alle 18, allo stadio 'Felix Houphouet-Boigny' di Abidjan, in Costa d'Avorio, scendono in campo la Nigeria di Victor Osimhen e Ademola Lookman, rispettivamente attaccante del Napoli e attaccante dell'Atalanta, e l'Angola, che negli ottavi di finale si è sbarazzato della Namibia, battuta per 3-0. La Nigeria, che negli ottavi di finale ha battuto per 2-0 il Camerun, è una delle grandi favorite per la vittoria finale, con i suoi 8 gol realizzati nelle ultime tre partite. La vincente del match fra Nigeria Angola poi affronterà in semifinale la vincente del quarto di finale fra Capo Verde e Sudafrica.



NIGERIA-ANGOLA, LE PROBABILI FORMAZIONI:



NIGERIA (3-4-2-1): Nwabili; Ajayi, Troost-Ekong, Bassey; Aina, Onyeka, Iwobi, Zaidu; Simon, Lookman; Osimhen. Ct. Peseiro.



ANGOLA (4-3-3): Antonio; Afonso, Gaspar, Buatu, To Carneiro; Fredy, Show, Estrela; Gilberto, Mabululu, Dala. Ct. Gonçalves



DOVE VEDERE NIGERIA-ANGOLA IN TV E STREAMING: Nigeria-Angola sarà visibile in diretta tv su Sportitalia e in diiretta streaming sulla App Sportitalia.



GLI ALTRI QUARTI DI FINALE: Oltre a Nigeria-Angola e Capo Verde-Sudafrica, completano il quadro di quarti di finale le partite fra Repubblica Democratica del Congo e Guinea (match in programma oggi alle 21) e Mali-Costa d'Avorio.