La notte della verità. Per un paese intero, per l'Argentina, per Jorge Sampaoli, per Lionel Messi. Per chiunque ha a che fare con l'Albiceleste. La sfida da dentro o fuori per la Seleccion: con una vittoria si può andare agli ottavi, senza si torna a casa. Di fronte una Nigeria galvanizzata dalla vittoria per 2-0 sull'Islanda, con una doppietta dell'esterno del CSKA Mosca Musa, tenuto fuori nella prima sfida, persa, contro la Croazia. Argentina ultima con 1 punto, al pari dell'Islanda (ma con una differenza reti peggiore), Nigeria seconda a 3 punti: a Obi Mikel e compagni basta il pareggio per passare il turno.



L'Argentina rischia di non passare il girone, come successe nel 2002: in 10 delle ultime 11 edizioni, l'Albiceleste ha sempre superato il primo turno. Ovviamente, Sampaoli conta di avere con sé il vero Lionel Messi, e non la controfigura vista nelle prime 2 uscite: la Pulce, contro le Super Eagles, ha segnato due reti nel Mondiale del 2014. Il precedente al quale aggrapparsi per non entrare nella storia dalla parte sbagliata.