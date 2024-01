Nigeria-Camerun: probabili formazioni e dove guardare la partita in TV e streaming

Per gli ottavi di finale di Coppa d'Africa, questa sera la Nigeria affronta il Camerun allo stadio Felix Houphouet-Boigny, ad Abidjan. La Nigeria arriva agli ottavi dopo essersi qualificata come seconda nel Gruppo A, a pari punti con la Guinea Equatoriale, ma con una peggiore differenza reti. Il Camerun invece si è qualificato come secondo in classifica nel Gruppo C, a 4 punti, alle spalle del Senegal, e a pari punti con la Guinea. Nel match di questa sera, in programma alle ore 21 italiane, saranno protagonisti con tutta probabilità molti giocatori che militano in Serie A: Osimhen, Chukwueze e Lookman nella Nigeria, Anguissa nel Camerun.



LE PROBABILI FORMAZIONI



NIGERIA (3-4-2-1): Nwabili; Omeruo, Ajayi, Bassey; Osayi-Samuel, Aribo, Onyeka, Aina; Chuwkueze, Simon; Osimhen.



CAMERUN (3-4-3): Ondoa; Nouhou, Castelletto, Wooh; Tchato, Anguissa, Ntcham, Yongwa; Toko Ekambi, Magri, N'Koudou



NIGERIA-CAMERUN IN TV E STREAMING

Sarà possibile guardare Nigeria-Camerun in diretta streaming sull'app di Sportitalia o sul sito della piattaforma.