It is getting messy here. Destroying everything they can touch. Tear gas fired! pic.twitter.com/g49v8oV9Rg — Yaw (@theyawofosu) March 29, 2022

. Siamo nel 2022 e non dovrebbe più succedere per una partita di calcio, invece ancora una volta uno stadio è diventato il teatro di una tragedia. Ieri(con un gol annullato per fuorigioco al napoletano Osimhen dopo il botta e risposta tra Thomas Partey e Troost-Ekong su rigore) e, complice lo 0-0 dell'andata e la regola dei gol in trasferta che valgono ancora doppio in caso di parità,Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto. Secondo diversi testimoni, la vittima è stata aggredita dalla folla inferocita. Picchiato, ha perso conoscenza ed è stato calpestato. Poi sono risultati vani i tentativi di rianimarlo. Invece secondo altre fonti Kabungo avrebbe avuto un arresto cardiaco, crollando a terra mentre stava lasciando il campo per andare negli spogliatoi.