Caos Nigeria, presidente furioso: irruzione negli spogliatoi e insulti a Osimhen e compagni

Redazione CM

Spuntano nuovi retroscena sul deludente pareggio ottenuto dalla Nigeria contro la Guinea Equatoriale, all’esordio nella Coppa d’Africa 2024. Il passo falso nella prima giornata del girone A non è piaciuto al presidente della Federcalcio, Musa Gusau che, secondo quanto riporta la stampa di settore africana, avrebbe deciso di fare irruzione nello spogliatoio della Nazionale nigeriana, rivolgendo epiteti non ripetibili, insulti e frasi impronunciabili nei confronti del ct Pereiro e dei giocatori. La reazione del commissario tecnico ha messo la ciliegina sulla torta: infatti, sempre secondo quanto è stato raccolto, il CT avrebbe a sua volta incolpato Osimhen e compagni per i due punti persi, affermando che, tanto, in campo vanno loro.



PROSSIMO IMPEGNO - L’obiettivo adesso è mettersi alle spalle questa brutta parentesi. La Nigeria cercherà i primi tre punti della sua competizione nella prossima sfida. I biancoverdi se la vedranno contro i padroni di casa della Costa d’Avorio, giovedì prossimo con calcio d’inizio alle ore 18, ora italiana.