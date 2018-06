Ahmed Musa, attaccante della Nigeria, ha parlato in conferenza stampa a pochi giorni dalla partita decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale contro l'Argentina.



Queste le sue dichiarazioni: "Ogni volta che gioco contro l'Argentina, o ogni volta che Messi gioca contro di me, segno. Quattro anni fa in Brasile, quando Messi ha giocato contro di me, ho segnato due gol. Quando sono andato al Leicester City e ho giocato contro il Barcellona e Messi era in campo, ho segnato due gol, quindi penso che tutto può succedere. Forse ne segnerò altri due".