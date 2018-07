Una storia che ha del clamoroso e che sta scuotendo sia i Mondiali di Russia che la nazionale della Nigeria. Il centrocampista ex-Chelsea John Obi Mikel, come riportato dall'Ansa ha svelato di aver giocato la gara decisiva del suo Mondiale contro l'Argentina in una situazione familiare drammatica. Il padre, infatti, era stato rapito con l'obiettivo di ottenere un riscatto e il giocatore era stato minacciato in caso di denuncia del caso.



LA CONFERMA DEL GIOCATORE - "Non ho potuto neanche informare gli allenatori o la delegazione della Nff. Mi era stato detto che avrebbero sparato a mio padre su due piedi se avessi fatto denuncia alle autorità o parlato con qualcuno. Ero emotivamente sconvolto, confuso. Non sapevo cosa fare, ma alla fine ho capito che non avrei potuto deludere 180 milioni di nigeriani".