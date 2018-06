Il commissario tecnico della Nigeria, Gernot Rohr, ha analizzato il successo sull'Islanda: "Siamo tornati! Nel primo tempo la squadra non mi era piaciuta, faticavamo a trovare le giuste geometrie. Nel secondo tempo, invece, i miei ragazzi hanno capito che bisognava lottare su ogni pallone per provare a vincere, in modo da mantenere qualche speranza di qualificazione. L'Islanda è un'ottima squadra, molto forte fisicamente e bene organizzata. Oggi, però, rispetto alla gara con la Croazia, siamo stati più organizzati e abbiamo saputo far male soprattutto sulla fascia di destra".