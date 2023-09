È una Nigeria scatenata quella che si abbatte su Sao Tomé and Principe nelle qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. I nigeriani piegano gli avversari per 6-0 grazie alla tripletta di Victor Osimhen, alla rete di Awoniyi e ai gol di Ademola Lookman dell'Atalanta e del milanista Samuel Chukwueze, che entra e in un quarto d'ora trova la rete e un assist proprio per il bomber del Napoli.