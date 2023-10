In attesa di veder partire, nella prossima stagione,, quest’anno vi è stato, comunque, un importante cambio di tendenza nel settore delle sponsorizzazioni tecniche.. Negli anni passati questi due colossi erano arrivati a coprire fino all’87% del mercato delle forniture tecniche, lasciando a Puma, tradizionale terzo incomodo, una posizione (nel mercato delle sponsorizzazioni tecniche) quasi residuale., giocando sulla qualità e cura del prodotto, sui tempi di consegna, oltre che su investimenti a sei zeri pur di utilizzare la divisa di gara come “bandiera pubblicitaria” da mostrare in tv in occasione delle partite di Champions.Nel torneo in corso,(la casa dell’Oregon si è legata ad Atletico Madrid, Barcellona, Galatasaray, Inter, Lipsia, Paris Saint-Germain, Salisburgo e Young Boys; il colosso tedesco ad Arsenal, Bayern Monaco, Benfica, Celtic, Copenaghen, Manchester United, Real Madrid e Union Berlin).(Macron e EA7, quest’ultimo partner tecnico del Napoli campione d’Italia).(Borussia Dortmund, Braga, Lens, Manchester City, Milan, PSV e Shakhtar Donetsk),3 club: Feyenoord, Newcastle United e Siviglia),(2: Real Sociedad e la Stella Rossa di Belgrado),(Anversa), New Balance (Porto),(Lazio)(Napoli), con appena un team a testa.Da un lato, in questo modo, le due aziende leader di mercato concentrano i propri sforzi sui cosiddetti “top club”, ovvero quelli che possono garantire una visibilità certificata nell’arco della stagione. Dall’altro il valore di questi contratti commerciali è cresciuto, nel tempo, in misura esponenziale. In molti casi solo la fornitura del prodotto può superare i 2,5 milioni di euro a stagione. Costi, di fatto, non alla portata del resto della concorrenza diretta.. E’ sponsorizzato da Jako molto forte in Germania dove firma diverse realtà della prima e seconda divisione.Il prossimo 4 ottobre affronterà in casa gli ucraini dello Shakhtar Donetsk (prima di incontrare il Porto), ma difficilmente potrà superare questa prima fase, dove, comunque, Jako (azienda bavarese con sede a Hollenbach) sarà ben visibile in tv.