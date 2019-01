Sicuramente lascerà il club durante questa sessione di mercato, ma ancora non ha trovato l'accordo con nessuna squadra. Il Marsiglia sembra ancora la società più vicina, ma per il momento, l'intesa per l'ingaggio e la durata del contratto non è arrivata. In Italia il Sassuolo nei giorni scorsi aveva fatto più di un pensiero sull'attaccante, salvo poi tirarsi indietro.