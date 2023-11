Secondo quanto riportato dall'Equipe, l'esterno destro del Nizza, Youcef Atal è stato arrestato per istigazione all’odio razziale per motivi religiosi. Il calciatore algerino si trova in custodia cautelare, da ieri sera, con l'accusa di aver pubblicato sui social, post relativi al conflitto tra Israele e Palestina e un video propagandistico di un canale vicino al fondamentalismo islamico, in cui si inneggiava alla strage di ebrei.