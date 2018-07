Il futuro di Mario Balotelli continua a essere avvolto nel mistero. L'attaccante classe '90, che ha da poco ritrovato la maglia della Nazionale, vorrebbe tornare in Italia, ma Napoli e Roma, le squadre a cui Mino Raiola lo ha proposto, non sono per il momento stuzzicate da quest'idea. In attesa di capire se il Marsiglia riuscirà a convincerlo, oggi SuperMario si sarebbe dovuto presentare al raduno del Nizza.



'DICA COSA VUOLE' - Come annunciato dal neo allenatore Patrick Vieira, però, Balotelli - così come Plea, che però ha annunciato la sua presenza domani - non ha risposto alla convocazione: "Il programma prevedeva che tutti i giocatori fossero qui, purtroppo mancano questi due e cercheremo di capire perché. Se Balotelli mi ha chiesto un supplemento di vacanze? No, era previsto che oggi fosse qui e così non è. Voglio sapere cosa vuole fare, perché il mio desiderio è tenere solo i giocatori che vogliono far parte del progetto".