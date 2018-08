"Non pensavo di ritrovarmi ancora qui". Rompe il silenzio Mario Balotelli, che dopo aver rifiutato la corte del Marsiglia ha deciso di restare un altro anno al Nizza. Intervistato dalla tv del club, l'attaccante italiano racconta tutto: "Ad essere onesti, al termine della scorsa stagione stavo per andare via. Il presidente e il club lo sapevano, in quel momento non avrei immaginato di ritrovarmi ancora qui. Cosa mi ha convinto a restare? L'atmosfera qui è sempre stata buona: la mia vita qui, il club, i compagni... mi sono sentito sempre molto bene e quindi ho deciso alla fine di restare. E' stata una mia decisione, nessuno mi dice cosa fare. Io faccio sempre ciò che voglio e ciò che sento, sempre con il rispetto verso tutti. Alla fine restare era la cosa che preferivo. Ho ricevuto cinque proposte concrete ed ho aspettato, ho scelto di restare, ma garantisco che sarei potuto andare via molto facilmente. Ho parlato con il presidente e con Vieira, proprio lui mi ha fatto cambiare decisione all'80%. Cina? Voglio giocare l'Europeo con la mia Nazionale, se fossi andato in Cina sarebbe stato molto più complicato farlo".