Scaricato anche dal Nizza, Balotelli con il suo agente (Mino Raiola), è alla ricerca di una nuova squadra. Se la pista più calda rimane quella che porta SuperMario a rimanere in Ligue1, sponda Marsiglia, come riporta IlGiornale.it una squadra italiana si sta informando sul giocatore e sulla possibilità (anche economica) di iniziare le trattative. Si tratta del Parma,che già in estate si era informata sul giocatore, dato inizialmente in partenza. Parma che si trova momentaneamente a +9 dalla zona retrocessione. Sicuramente il nome di Balotelli potrebbe contribuire ad infiammare la piazza gialloblù, che con il suo arrivo potrebbe puntare anche a qualcosa di più di una semplice salvezza.